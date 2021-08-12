سياسة
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كيف أزاحت الإمارات الصين مِن صدارة مورّدي السّلع إلى إيران؟
أكّد رئيس الاتحاد الإيراني للتصدير محمد لاهوتي، أنّ الامارات أزاحت الصين من صدارة مصدّري السلع إلى إيران، موضحاً أنّ الإمارات تُعيد تصدير السلع إلى إيران لأسباب عدة، منها الحظر المفروض على البلاد.
كيف أزاحت الإمارات الصين مِن صدارة مورّدي السّلع إلى إيران؟
مسؤول إيراني: الإمارات تزيح الصين من صدارة مورّدي السلع إلى إيران / Reuters
12 أغسطس 2021

أكد رئيس الاتحاد الإيراني للتصدير محمد لاهوتي، أنّ الإمارات أزاحت الصين من صدارة مصدري السلع إلى إيران.

وأوضح لاهوتي في مؤتمر صحفي، أنّ الإمارات دولة غير مصنّعة، إلا أنّها تُعيد تصدير السلع إلى إيران لأسباب عدة، منها الحظر المفروض على البلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني أنّ المانيا وسويسرا باتتا بقائمة مصدري السلع إلى إيران، وهذا يعكس جودة البضائع المستوردة.

وتخضع طهران لعقوبات أمريكية شديدة، بما في ذلك صادرات النفط الإيراني، وبموجب العقوبات يُحظر على الشركات التعامل التجاري مع إيران.

وتستورد طهران 10% من كل وارداتها من الإمارات، فيما تصدّر نحو 15% من كل صادراتها عن طريق الإمارات، حسب الإحصائيات الرسمية الإيرانية.

وسبق أن كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الإماراتية فرشيد فرزانكان، أن قيمة التجارة بين البلدين تبلغ حالياً 15 مليار دولار، مع وجود رغبة في زيادة الصادرات والاستيراد، وبما يتيح لهما في ظلّ الخطط المحددة بلوغ قيمة 30 مليار دولار في مجال التبادل التجاري بحلول عام 2025.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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