أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي الخميس، توقيعه اتفاقية للتبادل التجاري بالعملات المحلية مع نظيره التركي، بقيمة 17.5 مليار ليرة (مقابل 2.3 تريليون وون كوري).

وأفاد بيان على الموقع الرسمي للبنك المركزي الكوري، بأنّ الاتفاقية الثنائية ستستمر لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين.

وأشار البيان إلى أنّ الاتفاقية "تهدف إلى إقامة نظام مدفوعات لتطوير التجارة الثنائية من خلال التمويل والتعاون المالي".

وأضاف أنّ الاتفاقية تعزز التعاون الثنائي بين بنكي البلدين المركزيين.

يُشار إلى أنّ هدف اتفاقية المقايضة بالعملات المحلية (swap) تسهيل التسويات التجارية الثنائية وتوفير دعم سيولة للأسواق المالية.