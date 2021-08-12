سياسة
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لمنع عزل أفغانستان.. أقار: خطة تشغيل مطار كابل ستتبلور خلال أيام
قال وزير الدفاع التركي خُلوصي أقار إنّ خطة تشغيل بلاده لمطار "حامد كرزاي" الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل، ستتبلور خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنّ الهدف الأساسي لتركيا من تشغيل المطار هو منع تحويل أفغانستان إلى دولة معزولة.
لمنع عزل أفغانستان.. أقار: خطة تشغيل مطار كابل ستتبلور خلال أيام
خُلوصي أقار: الهدف الأساسي لتركيا من تشغيل مطار كابل منع تحويل أفغانستان إلى دولة معزولة / AA
12 أغسطس 2021

أعلن وزير الدفاع التركي خُلوصي أقار، الخميس أنّ خطة تشغيل بلاده لمطار "حامد كرزاي" الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل، ستتبلور خلال الأيام المقبلة.

وقال أقار في تصريح صحفي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، إنّ "تركيا تطمح إلى الاستمرار في تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي، إذا توافرت الشروط اللازمة، ولدينا لقاءات واتصالات مختلفة حول هذا الموضوع".

وأضاف أن الهدف الأساسي لتركيا من تشغيل المطار هو منع تحويل أفغانستان إلى دولة معزولة.

وأشار إلى وجود تصريحات بأنه "في حال إغلاق مطار كابل، ستُسحب جميع البعثات الدبلوماسية".

وأضاف: "ندرك جميعاً أنّ هذا الوضع لا يرغب فيه أشقاؤنا الأفغان أيضاً، لذلك سيكون من المفيد إبقاء المطار مفتوحاً، وسنواصل طرح رأينا هذا".

وأوضح أنّ "هذه المسألة ستتبلور خلال الأيام المقبلة، وليس من الوارد بأي حال أنّ نعرّض حياة جنودنا للخطر. نواصل اتصالاتنا بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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