أعرب 27 عضواً في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم وتخوفهم من الطائرات المسيرة التركية، حسب ما جاء في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ونقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن خبراء قولهم إن الرسالة مرتبطة بتزايد نشاط اللوبي المعادي لتركيا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لأن الرسالة تتجاهل الآثار الإيجابية للمسيرات التركية، وتُسقِط من حساباتها أن هذا السلاح التركي استُخدم لتحجيم دور روسيا في عدد من المناطق حول العالم.

وادّعى أعضاء الكونغرس في الرسالة أن المسيرات التركية "زعزعت استقرار مناطق عديدة حول العالم وهدّدت مصالح أمريكا وحلفائها وشركائها".

وجاء في الرسالة أن المسيَّرات التركية استُخدمت في أذربيجان وسوريا وليبيا، كما أن "تركيا دخلت في اتفاقات لبيع المسيرات إلى بولندا وباكستان، وتناقش التصنيع المشترك للمسيرات وأنظمة دفاعية ضد المسيرات مع روسيا وباكستان".

وتقول ديلي صباح إن هذه الرسالة تُظهِر الموقف المعادي لتركيا عند بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، على الرغم من أن تركيا تُعَدّ حليفاً للولايات المتحدة في الناتو، وهو أمر يضرّ العلاقات الثنائية بين البلدين.