سياسة
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راسلوا بلينكن.. أعضاء في الكونغرس الأمريكي قلقون من نجاح المسيّرات التركية
باتت فاعلية الطائرات المسيّرة التركية إقليمياً ودولياً مصدر قلق لعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين راسلوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، معربين عن خوفهم من الدور الذي تلعبه إقليمياً ومن صفقات بيع المسيرات التركية لدول كبولندا وباكستان.
راسلوا بلينكن.. أعضاء في الكونغرس الأمريكي قلقون من نجاح المسيّرات التركية
ديلي صباح: الرسالة تتجاهل الآثار الإيجابية للمسيَّرات التركية / AA
12 أغسطس 2021

أعرب 27 عضواً في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم وتخوفهم من الطائرات المسيرة التركية، حسب ما جاء في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ونقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن خبراء قولهم إن الرسالة مرتبطة بتزايد نشاط اللوبي المعادي لتركيا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لأن الرسالة تتجاهل الآثار الإيجابية للمسيرات التركية، وتُسقِط من حساباتها أن هذا السلاح التركي استُخدم لتحجيم دور روسيا في عدد من المناطق حول العالم.

وادّعى أعضاء الكونغرس في الرسالة أن المسيرات التركية "زعزعت استقرار مناطق عديدة حول العالم وهدّدت مصالح أمريكا وحلفائها وشركائها".

وجاء في الرسالة أن المسيَّرات التركية استُخدمت في أذربيجان وسوريا وليبيا، كما أن "تركيا دخلت في اتفاقات لبيع المسيرات إلى بولندا وباكستان، وتناقش التصنيع المشترك للمسيرات وأنظمة دفاعية ضد المسيرات مع روسيا وباكستان".

وتقول ديلي صباح إن هذه الرسالة تُظهِر الموقف المعادي لتركيا عند بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، على الرغم من أن تركيا تُعَدّ حليفاً للولايات المتحدة في الناتو، وهو أمر يضرّ العلاقات الثنائية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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