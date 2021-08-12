بدأ في تركيا الإنتاج التجاري المتسلسل لجهاز قادر على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال 10 ثوانٍ، معتمداً على التقنيات التكنولوجية النانوية.

الجهاز الذي يحمل اسم "Diagnovir" طوره باحثون أتراك في مركز بجامعة بلكنت بالعاصمة أنقرة.

وفي حديثها للأناضول قالت أسين آقبنار، المديرة العامة للشركة المنتجة، إن الجهاز أظهر كفاءة بنسبة 99% في اكتشاف فيروس كورونا.

وأوضحت أن عملية الاختبار تتم بأخذ عينة من البلعوم، ومن ثم وضعها في الجهاز ليتم الحصول على النتيجة خلال 10 ثوانٍ.

وأشارت إلى حصولهم على نتائج إيجابية بعد استخدامها على نطاق واسع في تركيا.

وأضافت أنهم ينتظرون موافقة من ألمانيا للانفتاح على السوق الأوروبي.

ولفتت "آقبنار" إلى أن المباحثات والجهود متواصلة أيضاً للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المعنية من أجل تصدير المنتج إلى هناك.