سياسة
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"عُقدة تجاه تركيا".. أنقرة ترفض تصريحات نمساوية بشأن قضية اللاجئين
رفض فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتّهم فيه أنقرة بممارسة "الاستفزاز" في ما يتعلق بقضية اللاجئين، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "العمل معاً ضد الهجرة غير النظامية".
"عُقدة تجاه تركيا".. أنقرة ترفض تصريحات نمساوية بشأن قضية اللاجئين
قايمقجي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى العمل معاً ضد الهجرة غير النظامية / AA
12 أغسطس 2021

رفض فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتّهم فيه أنقرة بممارسة "الاستفزاز" في ما يتعلق بقضية اللاجئين.

ودعا قايمقجي في تغريدة الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى العمل معاً ضدّ الهجرة غير النظامية.

وتساءل عن سبب عقدة نهامير تجاه تركيا التي تستضيف أكثر من 4.2 مليون لاجئ.

وأكد أن تركيا لم تستفزّ أو تهدّد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقضية الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى تَحدٍّ عالمي.

وأضاف قايمقجي: "ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضية الهجرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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