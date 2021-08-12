سياسة
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أردوغان يلتقي البرهان.. وتوقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة
وقعت تركيا والسودان، 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات، عقب لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
أردوغان يلتقي البرهان.. وتوقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن تركيا وقفت إلى جانب السودان "سياسياً واقتصادياً خاصة خلال المرحلة الانتقالية". / AA
12 أغسطس 2021

وقعت تركيا والسودان، الخميس، 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "السودان يشهد مرحلة تحول وتغيير منذ عام 2019، ونؤكد أننا إلى جانب الخرطوم في هذه المرحلة".

وتابع: "نعبر عن قلقنا حيال التوتر بين السودان وإثيوبيا".

من جانبه، قال البرهان: "تركيا دولة رائدة في المنطقة ووقفت ولا تزال تقف إلى جانب السودان".

وأشار البرهان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السودان "سياسياً واقتصادياً بخاصة خلال المرحلة الانتقالية".

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين حكومتي البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية.

كما جرى التوقيع على اتفاقية تعاون مالي واقتصادي بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان.

وكذلك جرى التوقيع على اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية بين حكومتي البلدين.

كما وقعت وكالة الأناضول التركية مع وكالة الأنباء السودانية "سونا" اتفاقاً لتجديد التعاون بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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