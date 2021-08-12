أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إسقاطه طائرة مسيرة، الأربعاء، قال إنها تابعة لـ"حزب الله"، اجتازت الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وقال الجيش في بيان، إن قواته "تابعت، الأربعاء، طائرة مُسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله، اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وأسقطتها" .

وأضاف بيان الجيش: "قواتنا ستواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية"، وفق تعبيره.

والجمعة الماضية، أعلن "حزب الله"، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على "أراضٍ مفتوحة بمحيط مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا"، وذلك "رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة بلبنان، ليلة الخميس"

فيما قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، سقطت 3 منها داخل لبنان و6 في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وجرى اعتراض 10 قذائف أخرى".