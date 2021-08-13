سياسة
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"الهولوكوست" تنذر بإشعال أزمة بين بولندا وإسرائيل.. ما القصة؟
تلوح بالأفق معالم أزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل، بعدما سنّت بولندا قانوناً تراه تل أبيب أنه ينكر المحرقة النازية.
"الهولوكوست" تنذر بإشعال أزمة بين بولندا وإسرائيل.. ما القصة؟
البرلمان البولندي سنّ قانوناً من شأنه أن يمنع فعلياً إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان الهولوكوست / AA
13 أغسطس 2021

أقر البرلمان البولندي، الأربعاء، قانوناً من شأنه أن يمنع فعلياً إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان الهولوكوست، إلى ذوي اليهود الذين قتلوا في المحرقة.

وحثت إسرائيل الحكومة البولندية على إلغاء هذا التشريع، حيث حذر أعضاء الكنيست من أن "القانون سيحرم الناجين وأحفاد الضحايا من حقوق الملكية المسروقة منهم".

ورداً على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل "لن تساوم على ذكرى المحرقة" وقال إن بولندا تعلم أن إلغاء القانون هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد قالت إن بوادر أزمة دبلوماسية تلوح بين البلدين، على خلفية هذا التشريع، مشيرة إلى أن وارسو تؤخر تعيين السفير الإسرائيلي الجديد فيها.

وقال لابيد إن "الإعلان الإسرائيلي المشترك والذي صدر خلال السنوات الماضية ويقضي بأن إسرائيل تعترف بالرواية البولندية للمحرقة النازية لم يعد ذا صلاحية".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "الخطوات التي تتخذها بولندا من خلال سنّ قوانين تنكر المحرقة لا يمكن الصبر عليها وسوف نذهب بعيداً في هذا الموضوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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