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أردوغان يلتقي البرهان في أنقرة، والولايات المتحدة تعتزم نقل موظفي سفارتها من كابل تحت حماية الجيش الأمريكي.

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أردوغان يلتقي البرهان.. وتوقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة

وقّعت تركيا والسودان الخميس، 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات. [TRT عربي]

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "السودان يشهد مرحلة تحوُّل وتغيير منذ عام 2019، ونؤكد أننا إلى جانب الخرطوم في هذه المرحلة". [TRT عربي]

وتابع: "نعبّر عن قلقنا حيال التوتر بين السودان وإثيوبيا". [TRT عربي]

من جانبه قال البرهان: "تركيا دولة رائدة في المنطقة ووقفت ولا تزال تقف إلى جانب السودان". [TRT عربي]

وأشار البرهان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السودان "سياسياً واقتصادياً بخاصة خلال المرحلة الانتقالية". [TRT عربي]

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين حكومتي البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية. [TRT عربي]

الولايات المتحدة تعتزم نقل موظفي سفارتها من كابل تحت حماية الجيش الأمريكي

تعتزم الولايات المتحدة، نقل "عدد كبير" من موظفيها من السفارة في العاصمة الأفغانية كابل، تزامناً مع سيطرة طالبان على مزيد من الأراضي، وفق ما صرح به مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز. [TRT عربي]

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الجيش الأمريكي سيساعد في عملية النقل المتوقعة، عبر نشر قوات أمريكية لتأمين عملية الإجلاء من مطار كابل، وهو إجراء يُطبَّق في مناطق الصراع مما قد يؤدي إلى بقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتاً، رغم سحب واشنطن قواتها. [TRT عربي]

من جانبه، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أن واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان، لحمايتهم من التعرُّض لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة. [TRT عربي]

ويُعتقد أن نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأمريكية بكابل. [TRT عربي]