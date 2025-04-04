سياسة
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كندا: العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبداً إلى سابق عهدها ونبحث عن شركاء في أوروبا وآسيا
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الجمعة، إن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبداً لسابق عهدها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة يوم الأربعاء.
كندا: العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبداً إلى سابق عهدها ونبحث عن شركاء في أوروبا وآسيا
وقالت وزيرة الخارجية الكندية نتطلع إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي ونبحث عن شركاء في اسيا / AFP
4 أبريل 2025

ولدى وصولها لحضور اجتماع مع وزراء الشؤون الخارجية لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أضافت جولي أن كندا تمارس أقصى قدر من الضغط على إدارة ترمب.

وقالت جولي في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرغ اليوم: "سوف نمارس أقصى ضغوط على ترمب وإدارته للتراجع عن أي شكل من أشكال الرسوم"، وأضافت: "نتطلع إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي ونبحث عن شركاء في آسيا".

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية أن "السؤال هو حجم رأس المال السياسي الذي يرغب الرئيس ترمب في إنفاقه على الركود، لأننا نعرف أن هذه (الرسوم) سوف تضر الاقتصاد، ونعرف أن كل هذا الغموض التجاري سوف يؤثر بنهاية المطاف في عادات المستهلك، وفي الوقت ذاته في مناخ الاستثمار".

وأضافت: نعرف أنه يتعين علينا تغيير الاتجاه، وهذا هو ما سنفعله".

وكانت كندا ردت على بدء تطبيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بفرض رسوم مضادة على بعض وارداتها من السيارات من الولايات المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الخميس أن أوتاوا ستفرض رسوماً بنسبة 25% على كل وارداتها من السيارات الأمريكية التي لا يجري إنتاجها وفقاً لاتفاق تجارة أمريكا الشمالية الذي يضم المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً ودياً لكندا، وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وسيادتها.

وفي الوقت نفسه أعلنت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات لصناعة السيارات اعتزامها وقف الإنتاج في مصنعها بمدينة ويندسور الكندية لمدة أسبوعين بسبب الرسوم الأمريكية.



مصدر:TRT Arabi
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