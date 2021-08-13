أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، توقيف 22 مشتبهاً بإشعاله حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات شمالي البلاد.

جاء ذلك في خطاب وجّهه الرئيس تبون إلى الشعب الجزائري، بثّه التليفزيون الرسمي.

وقال تبون: "الحرائق الأخيرة التي اندلعت في 17 محافظة وأخطرها بمحافظة تيزي وزو (شرق العاصمة) تسببت فيها أيادٍ إجرامية".

وأضاف: "عدد المشتبه فيهم بإضرام النيران في غابات البلاد بلغ 22 شخصاً بينهم 11 في محافظة تيزي وزو، و2 بمحافظة جيجل (شرق) و4 في عنابة (شرق)"، فيما لم يذكر المناطق التي أُلقيَ القبض فيها على باقي المشتبه بهم.

وأردف تبون: "سنتصدى لكل من يمسّ الوحدة الوطنية ومن يحاول التفرقة بين الجيش والشعب وبين الجيش والدولة".

وتابع: "المواطنون هم من ساعد الدولة في إلقاء القبض على المشتبه بهم في إشعال حرائق الغابات".

وشدّد تبون على أن "الوحدة شيء مقدس، ومن يمسّ بالوحدة الوطنية فستسلط أقصى العقوبات عليه".

وعلّق الرئيس تبون بخصوص شابّ قُتل حرقاً بقوله إن "العدالة هي التي ستكشف حقيقة تورُّط الشابّ الذي اغتيل الأربعاء في نايث إيراثن (بلدية بتيزي وزو)".

وأضاف: "من قتله لا يمثل كل سكان تيزي وزو"، محذراً في السياق من تنظيمين إرهابيين (في إشارة إلى حركتَي ماك (حركة استقلال القبائل) ورشاد (منظمة جزائرية معارضة للنظام) من أن تخترقا تضامن ووحدة الجزائريين".

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت الرئاسة الجزائرية وضع الحركتين على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، واتهمتهما بمحاولة "زعزعة استقرار البلاد".

وأعلن تبون في خطابه أن "طائرتين إسبانيتين ستصلان الجمعة إلى الجزائر للمساهمة في مكافحة الحرائق، فيما ستصل طائرة سويسرية بعد 3 أيام".

وحسب تبون، فإنه "وجّه بجلب طائرات إطفاء منذ بداية الحرائق، لكن للأسف لم تستجِب أي دولة لطلب الجزائر".

وارتفعت حصيلة حرائق الغابات في الجزائر، حسبما أفاد النائب العام لمجلس قضاء (محكمة) محافظة تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة) عبد القادر عميروش، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى 69 شخصاً على الأقلّ، هم 28 عسكرياً و41 مدنياً".

وأعلن تبون الأربعاء الحداد الوطني لمدة 3 أيام، ابتداءً من الخميس، وتشهد 18 محافظة جزائرية منذ أيام حرائق هائلة، تفاقمت بفعل موجة حر شديدة ورياح جنوبية قوية.