أجرى رئيس لجنة الدفاع بلجنة العلاقات الداخلية والخارجية في "المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي"، علي النعيمي، مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع.

وقال المسؤول الإماراتي إنه سعيد بما يراه بعد التطبيع، قائلاً إن "اتفاقات أبراهام" كانت أبواباً مفتوحة للمنطقة برمتها لا لإسرائيل والإمارات وحدهما، مشيراً إلى أن رؤيته الإسرائيليين في فنادق الإمارات والعمل والتحدث معهم يعدّ "إنجازاً عظيماً".

في سياق آخر قال النعيمي إن "غزة محتلة من حماس لا من إسرائيل"، مضيفاً أن على إسرائيل والإمارات مقاومة "حرب البروباغاندا"، حسب تصريحه لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وتناولت المقابلة موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان في الأسابيع الماضية، والهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي اتُّهمت فيه إيران، إذ قال النعيمي إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد "الحرس الثوري الإيراني والتنظيمات التي تعمل تحت رعايته"، في إشارة إلى حزب الله.

وأضاف النعيمي: "لدينا تاريخ واضح، الإيرانيون لم يحترموا الاتفاق [النووي] والالتزامات من جميع النواحي؛ يريدون أن يكونوا قوة عالمية".