سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول إماراتي لصحيفة إسرائيلية: غزة محتلة من حماس لا من إسرائيل
قال مسؤول إماراتي إن "غزة محتلة من حماس لا من إسرائيل"، مضيفاً أن على إسرائيل والإمارات مقاومة "حرب البروباغاندا"، حسب تصريحه لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.
مسؤول إماراتي لصحيفة إسرائيلية: غزة محتلة من حماس لا من إسرائيل
النعيمي: على إسرائيل والإمارات مقاومة حرب البروباغاندا / وسائل التواصل
13 أغسطس 2021

أجرى رئيس لجنة الدفاع بلجنة العلاقات الداخلية والخارجية في "المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي"، علي النعيمي، مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع.

وقال المسؤول الإماراتي إنه سعيد بما يراه بعد التطبيع، قائلاً إن "اتفاقات أبراهام" كانت أبواباً مفتوحة للمنطقة برمتها لا لإسرائيل والإمارات وحدهما، مشيراً إلى أن رؤيته الإسرائيليين في فنادق الإمارات والعمل والتحدث معهم يعدّ "إنجازاً عظيماً".

في سياق آخر قال النعيمي إن "غزة محتلة من حماس لا من إسرائيل"، مضيفاً أن على إسرائيل والإمارات مقاومة "حرب البروباغاندا"، حسب تصريحه لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وتناولت المقابلة موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان في الأسابيع الماضية، والهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي اتُّهمت فيه إيران، إذ قال النعيمي إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد "الحرس الثوري الإيراني والتنظيمات التي تعمل تحت رعايته"، في إشارة إلى حزب الله.

وأضاف النعيمي: "لدينا تاريخ واضح، الإيرانيون لم يحترموا الاتفاق [النووي] والالتزامات من جميع النواحي؛ يريدون أن يكونوا قوة عالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us