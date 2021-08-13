أعلن تطبيق "تيك توك" فرض قيود إضافية على المراهقين الذين يشكلون أكبر شريحة من مستخدميه، بهدف حمايتهم بشكل أفضل من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل المضايقات أو قلّة النوم.

وأكدّت المنصّة التي يُعزى الفضل في نجاحها إلى إقبال المستخدمين الشباب على نسق التسجيلات القصيرة الذي تتيحه: "نعتقد أن من المهمّ أن نكون أكثر استباقية لضمان أمن المراهقين".

وستُبطَل خدمة الدردشة المباشرة تلقائياً لمن هم بين السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر.

وسيشجَّع المراهقون على التنبّه أكثر لمن يمكنه مشاهدة الأشرطة التي يطرحونها، وسيُضطرّ مَن هم دون السادسة عشرة إلى اختيار المشاهدين بين متابعيهم.

ولن تُوجَّه بلاغات بعد التاسعة مساءً إلى مَن هم بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، أو العاشرة مساء لمن هم بين 16 و17 عاماً، لضمان تلقّيهم قسطاً كافياً من النوم.

وعلى الرغم من قواعد صارمة لمنع استغلال الأطفال في مواد إباحية، غالباً ما تُتّهم الشبكات الأكثر رواجاً في أوساط الشباب على أنها لا تبذل ما يكفي من الجهود لحماية الأطفال من المتطاولين عليهم عبر الإنترنت.

وتسعى الأخيرة لتجنُّب الفضائح، إذ إن الشهرة الحسنة أساسية جدّاً لضمان عائدات إعلانية.

ويحدّث العملاقان غوغل وفيسبوك بانتظام قواعدهما الخاصة بالمراهقين.

وبات "تيك توك" التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم سنة 2020، متقدماً على فيسبوك وخدماتها، في دليل على أن الوباء زاد رواج تطبيق التسجيلات القصيرة هذا ليتخطّى نطاق جمهوره الأصلي من الشباب.