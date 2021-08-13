سياسة
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لمن يعاني نقص المناعة.. أمريكا تسمح بجرعة ثالثة ضد كورونا
بينما تكافح الولايات المتحدة الأمريكية للحدّ من انتشار المتحورة "دلتا"، سمحت السلطات بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة.
لمن يعاني نقص المناعة.. أمريكا تسمح بجرعة ثالثة ضد كورونا
الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كوفيد لمن يعانون نقصاً في المناعة / Reuters
13 أغسطس 2021

سمحت الولايات المتحدة الخميس، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضادّ لكوفيد للأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة، فيما تكافح البلاد للحدّ من انتشار المتحورة "دلتا".

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان، إنّ "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19، وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون نقصاً في المناعة معرَّضون بشكل خاصّ لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وأوضح البيان أنّ الجرعة الثالثة مخصَّصة لمن خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو يعانون ضعفاً في جهاز المناعة.

وأضافت وودكوك أن "الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن".

وناقش مسؤولو الصحة الأمريكيون ما إذا كانت الجرعة الثالثة ضرورية بعد خطوة في هذا الاتجاه اتخذتها إسرائيل.

وتوُفّي أكثر من 619 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا، فيما يسجّل عدد الإصابات ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار متحورة "دلتا".

وتباطأت وتيرة التطعيم التي كانت سريعة في البلاد خصوصاً في المناطق المحافظة سياسياً في الجنوب والغرب الأوسط، وبين الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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