سياسة
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بالصور | "النمر".. تعرّف المدرعة التركية من الجيل الجديد
تستعد القوات المسلحة التركية لتسلم مدرعة "بارس" (النمر) سداسية الدفع من الجيل الجديد، ومن المقرر عرضها لأول مرة في النسخة الـ15 من معرض الصناعات الدفاعية المرتقب في مدينة إسطنبول خلال الفترة بين 17-20 أغسطس/آب الجاري.
بالصور | "النمر".. تعرّف المدرعة التركية من الجيل الجديد
القوات المسلحة التركية تستعد لتسلم مدرعة "بارس" سداسية الدفع من الجيل الجديد / AA
13 أغسطس 2021

تستعد القوات المسلحة التركية لتسلم مدرعة "بارس" (النمر) سداسية الدفع من الجيل الجديد، والمصنّعة بشكل خاص للعمليات الخاصة.

وأفاد مراسل الأناضول أنّ الجيش التركي سيضم المدرّعة إلى صفوفه قريباً دون وجود موعد محدد بخصوص ذلك.

المدرعة التي تحمل اسم " Pars IV 6x6" من تصميم وتطوير شركة "FNSS" للصناعات الدفاعية، مضادة للألغام، ومطورة لتلبية احتياجات القوات المسلحة، في إطار مشروع بين الجهة المصنعة ومؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن تُعرض المركبة المدرعة لأول مرة في النسخة الـ15 من معرض الصناعات الدفاعية المرتقب انطلاقه بمشاركة محلية وأجنبية واسعة، في مدينة إسطنبول خلال الفترة بين 17-20 أغسطس/آب الجاري.

وتنتمي مدرعة "بارس" لعائلة الجيل الجديد من المدرعات القتالية التي أنتجتها شركة "FNSS" بنموذجين سداسي وثماني الدفع، منذ بدايات الألفية الثانية، وهي تعتمد على أحدث التقنيات.

وتتميّز المدرعة " Pars IV 6x6" بقدراتها الهجومية والنارية خلال العمليات الخاصة، وبمقاومة فعالة ضد المتفجرات يدوية الصنع، إلى جانب توفيرها الحماية الفائقة للعناصر التي بداخلها ضد الألغام والمتفجرات البالستية.

وتم تزويد المدرعة "بارس" بأحدث التكنولوجيات اللازمة التي تميّزها عن نظيراتها العالمية الموجودة حالياً في الأسواق.

كما زودت المدرعة المصنعة بإمكانات وقدرات محلية بأنظمة يدوية لتعزيز حمايتها ضد المتفجرات.

وخضعت المدرعة "بارس" للعديد من الاختبارات المختلفة، في منشآت القوات المسلحة وساحاتها المخصصة للمناورات، وفي مراكز شركة "FNSS"، إضافة إلى منشآت الاختبار الدولية المعتمدة.

وإلى جانب خصائصها الهجومية والدفاعية، تتميز المدرعة "بارس" بقوة محركها التي تؤهلها للعمل في كل الظروف البيئية، فضلاً عن قدراتها على المناورة ضمن نطاق ضيق، تحسباً لاحتمالات مشاركتها في عمليات ضمن الأحياء السكنية وأزقتها الضيقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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