سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد توقيع اتفاقيات عدة.. تركيا تستثمر 100 ألف هكتار زراعي بالسودان
أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن ثقته بإمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريباً، فيما أعلن فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي تخصيص السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لكي تشغّلها تركيا.
بعد توقيع اتفاقيات عدة.. تركيا تستثمر 100 ألف هكتار زراعي بالسودان
توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين تركيا والسودان شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام / AA
13 أغسطس 2021

أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، عن ثقته في إمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريباً.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع تشاوري مصغّر برفقة فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك في أنقرة.

وقدم البرهان شكره إلى تركيا لدعمها بلاده في العديد من المجالات.

وأوضح البرهان أن "مجالات مثل الزراعة والتعدين والبنية التحتية والنقل والكهرباء والطاقة والاتصالات هي مجالات مفتوحة للاستثمار في بلدنا".

وشدد على أن السودان يدعم أيضاً القطاع الخاص بشأن الاستثمار، مضيفاً: "تركيا مهمة جداً لنا، فهي دولة رائدة، وتمتلك خبرات كبيرة، ومتقدمة في العديد من المجالات مثل الزراعة وغيرها من القطاعات".

وأعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من هذه الفرص والخبرات، مؤكداً أنهم سيكونون سعداء برؤية رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في السودان.

من جهته، أعلن أوقطاي تخصيص السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لكي تشغّلها تركيا.

وأشار أوقطاي إلى أنّ المباحثات بين البلدين الخميس، أسفرت عن توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

ولفت إلى أن وجود استثمارات تركية بقيمة 314 مليون دولار، وتنفيذ شركات المقاولة التركية 90 مشروعاً في السودان، بينها 20 مشروعاً خلال العامين الماضيين، وافتتاح بنك زراعات التركي فرعاً له في الخرطوم، ما هي إلا أمثلة قليلة على العلاقات الاقتصادية النامية بين البلدين.

وأشاد بالتقدم الإيجابي الذي حققته بيئة الاستقرار في السودان، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد إيلاء أهمية كبيرة للعلاقات التجارية بين تركيا والسودان، ومواصلة العمل بدقة لتذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال.

وأضاف أن التبادل التجاري بين تركيا والسودان سجل 480 مليون دولار خلال 2020، معرباً عن ثقته بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطوراً منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا أواخر عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us