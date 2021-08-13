سياسة
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أردوغان من أماكن الفيضانات: سنعيد إعمار المناطق المتضررة ونتغلب على الكوارث
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء السيول شمالي البلاد بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ الخطوات الضرورية عقب تحديد حجم الخسائر في جميع المناطق المتضررة جراء السيول.
أردوغان من أماكن الفيضانات: سنعيد إعمار المناطق المتضررة ونتغلب على الكوارث
أردوغان يتعهد بإعمار المناطق المتضررة بالسيول بأسرع وقت / AA
13 أغسطس 2021

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء السيول شمالي البلاد بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى مواطنين تجمعوا في أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة في قضاء "بوزقورت" الأكثر تضرراً من السيول بولاية قسطمونو المطلة على البحر الأسود.

وأردف أردوغان: "أقولها بكل وضوح، بإذن الله سنتغلب على هذه الكوارث أيضاً (الفيضانات)"، مؤكداً أن الدولة ستقوم بكل ما في وسعها لإعمار المناطق المتضررة مجدداً.

وأضاف: "لا تقلقوا أبداً، فهذا الشعب لم ولن ينحني أبداً، وهذه الدولة لم ولن تنهار، سنبذل قصارى جهدنا لتعويض كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ الخطوات الضرورية عقب تحديد حجم الخسائر في جميع المناطق المتضررة جراء السيول.

وتابع : "سنجري تقييماً ميدانياً (للوضع) مع وزراء الداخلية والبيئة والتخطيط العمراني".

وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لأمطار غزيرة تسببت في حدوث سيول وفيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا السيول و الفيضانات إلى 27 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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