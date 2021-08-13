سياسة
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الدوري الإيطالي سيبث بعض مبارياته عبر يوتيوب في المنطقة العربية.. ما القصة؟
قرر الدوري الإيطالي بث بعض مبارياته على يوتيوب في المنطقة العربية، بعد تعثر مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.
الدوري الإيطالي سيبث بعض مبارياته عبر يوتيوب في المنطقة العربية.. ما القصة؟
تسعى الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة / AA
13 أغسطس 2021

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، إنها وافقت على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر موقع يوتيوب، في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وتسعى الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة، التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وعقب مؤتمر بتقنية الفيديو قالت الرابطة في بيان: إنها "قررت المضي قدماً في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".

وأضاف البيان: "ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري، وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر يوتيوب لمدة عام، وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل إلى اتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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