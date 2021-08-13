أعلنت قاعدة عسكرية في واشنطن أنها في حالة إغلاق، الجمعة، بسبب احتمال وجود شخص مسلح بالقاعدة، ووصفته بأنه شخص أسود متوسط البنية، يحمل حقيبة بماركة "غوتشي". وجاء ذلك قبل أن تعلن في بيان لاحق القبض على المسلح، وفتح تحقيق في الواقعة.

وقالت القاعدة في صفحتها على فيسبوك إنه ثمة "احتمال لوجود شخص مسلح في قاعدة أناكوستيا-بولينج المشتركة"، وحثت أي شخص يراه على الهرب أو الاختباء.

وأفادت القاعدة العسكرية: "آخر موقع معروف (للمسلح) على الجانب الجنوبي بالقرب من ثكنات بلانشارد. إذا واجهت الفرد ولديك طريق آمن، فاركض".

وأردفت مخاطبةً الجنود الموجودين بثكناتها: "أغلق عليك بابك وأطفئ الأنوار وأغلق رنين هاتفك المحمول والتزم الصمت، وإذا كنت مختبئاً استعد للدخول في قتال".

وفي بيان لاحق، وصفت القاعدة العسكرية، الواقعة بجنوب شرق العاصمة الأمركية، الشخص المسلح على نحو أكثر دقة: "الشخص المعني هو ذكر أسود، متوسط البنية (..) وكان يرتدي سروالاً أزرق أو أخضر وقميصاً أبيض، وربما يحمل حقيبة".

وفي بيان ثالث وأخير حتى اللحظة، أعلنت القاعدة العسكرية زوال الخطر باعتقال المسلح، ونقله إلى حجز إدارة شرطة العاصمة.

وأفادت أن "الوضع لا يزال قيد التحقيق، وسوف يجري الإفصاح عن معلومات أكثر عندما تصبح متوفرة".