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أردوغان من أماكن الفيضانات: سنعيد إعمار المناطق المتضررة ونتغلب على الكوارث، وطالبان تتوسّع في أفغانستان وسط تهديد "الناتو".

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أردوغان من أماكن الفيضانات: سنعيد إعمار المناطق المتضررة ونتغلب على الكوارث

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء السيول شمالي البلاد بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ الخطوات الضرورية عقب تحديد حجم الخسائر في جميع المناطق المتضررة جراء السيول. [TRT عربي]

وأضاف: "لا تقلقوا أبداً، فهذا الشعب لم ولن ينحني أبداً، وهذه الدولة لم ولن تنهار، سنبذل قصارى جهدنا لتعويض كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أسرع وقت ممكن". [TRT عربي]

أفغانستان.. طالبان تتوسّع و"الناتو" يهدد والأمم المتحدة تراقب الوضع

ارتفع إجمالي الولايات الخاضعة لسيطرة طالبان إلى 18، مع تخوفات من اقترابها من العاصمة كابل. [TRT عربي]

و"الناتو" يهدد بعدم الاعتراف بالحركة إذا سيطرت على أفغانستان بالقوة، والأمم المتحدة تراقب، بينما تحذر بريطانيا من التطورات الميدانية. [TRT عربي]