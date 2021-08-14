سياسة
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"كمية قياسية".. الإكوادور تضبط 9.6 طن كوكايين في طريقها إلى أمريكا
ضبطت الشرطة الإكوادورية كمية كبيرة من الكوكايين جنوب غربي البلد وهي قادمة من كولومبيا وكانت في طريقها على ما يبدو إلى المكسيك والولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة.
"كمية قياسية".. الإكوادور تضبط 9.6 طن كوكايين في طريقها إلى أمريكا
أعلنت الشرطة توقيف شخصين في هذه القضية وضبط نحو عشر قطع أسلحة نارية / AFP
14 أغسطس 2021

ضبطت الشرطة الإكوادورية 9.6 طن من الكوكايين المتأتية من كولومبيا، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية ألكسندرا فيلا مشيرة إلى أنها كمية قياسية تجري مصادرتها في هذا البلد.

وصرّحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي الجمعة "ضبطنا كمية قياسية اليوم".

وقد عثر على الكوكايين في غواياكيل في جنوب غرب البلد وهي قادمة من كولومبيا وكانت في طريقها على ما يبدو إلى المكسيك والولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة. وتقدّر قيمتها في السوق بنحو 450 مليون دولار.

وأعلنت الشرطة توقيف شخصين في هذه القضية وضبط نحو عشر قطع أسلحة نارية.

ومنذ شهر أعلنت السلطات الهولندية أن مسؤولي الجمارك في ميناء روتردام صادروا 3 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة في حاوية موز.

وقال مكتب مدعي عام روتردام في بيان آنذاك إن الحاوية كانت في طريقها من الإكوادور إلى شركة في بازل بسويسرا.

ويشار أيضاً إلى أنه في مارس/آذار الماضي صادرت السلطات الهولندية 4 أطنان من المخدرات كانت مخبأة في حاوية وصلت أيضاً من الإكوادور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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