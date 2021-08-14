رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي في تركيا العام الحالي من 6.3% إلى 7.9%.

وأكدت الوكالة في بيان صادر عنها تصنيف تركيا المصدر للعملة الأجنبية على المدى الطويل على أنه "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأشار البيان إلى أن عدم اليقين بشأن السياسة لا يزال مرتفعاً في تركيا، متوقعة انخفاض التضخم ​​إلى 16.9% في نهاية 2021 بسبب التأثير الإيجابي وتباطؤ الطلب المحلي.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي 14.6% للعام المقبل، و 11.8% لعام 2023.

وأوضح أن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام لتركيا ارتفعت من 6.3% إلى 7.9% بسبب الأداء القوي بخاصة في الربع الأول من العام، والمقاومة المستمرة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن التباطؤ في الطلب المحلي في النصف الثاني من العام الجاري سيتوازن مع الصادرات القوية والتعافي في قطاع السياحة، متوقعاً أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% عام 2022.

وحسب البيان فإن عجز الحساب الجاري في تركيا تقلص، وسُجِّل انخفاضه إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 مع تحسن إيرادات السياحة في النصف الثاني من العام الجاري.