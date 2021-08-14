أُصيب 15 مهاجراً باكستانياً، اثنان منهما في حالة خطيرة الجمعة، إثر هجوم من قبل مجموعة من العنصريين في جزيرة كريت اليونانية.

وحسب وسائل إعلام يونانية هاجمت مجموعة من 10 أشخاص مسلحين بالأسلحة والعصي منزلين يقطنهما 15 مهاجراً باكستانياً.

وأضافت أن المهاجمين اعتدوا بالضرب على المهاجرين وأطلقوا النار في الهواء وكسروا الأدوات في المنزلين وسرقوا بعض الممتلكات الثمينة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة المهاجرين الـ15، اثنان منهم في حالة خطيرة، لافتة إلى إسعافهم إلى المشافي والمراكز الطبية بالمنطقة.

وأردفت بأن فرق الشرطة أطلقت تحقيقاً في الهجوم، وأنها تحاول تحديد هوية المهاجمين من خلال كاميرات المراقبة في المناطق القريبة من مكان الحدث.

وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية الازدحام الشديد ونقص الخدمات وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.

وترغم اليونان بشكل متكرر طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة بشكل غير قانوني، وعلى الرغم من صدور العديد من الأخبار و التقارير من وسائل إعلام ومنظمات إغاثية دولية بهذا الشأن، إلا أن أثينا ترفض هذه الاتهامات.

وانتقدت جماعات حقوقية الحكومة اليونانية التي بدأت تطعيم مواطنيها بلقاح كورونا في يناير/كانون الثاني الماضي، البطء في ضم طالبي اللجوء المعرضين للخطر لبرنامج التلقيح، بسبب إقامتهم في مخيمات مكتظة تعاني سوء الظروف الصحية ويستحيل فيها التزام التباعد الاجتماعي.