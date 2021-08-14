أثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني عبد الفتاح البرهان الجمعة على التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليمياً ودولياً، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال لدى زيارته رئاسة الصناعات الدفاعية بتركيا بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن السودان يتطلع بجانب التعاون السياسي إلى الحصول علي قدر كبير من التقانة التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه تركيا للسودان بخاصة خلال فترات الحصار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان تلقى توضيحات شاملة حول طبيعة عمل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية وأهدافها والمعدات والأسلحة التي تنتجها وحجم التعاون بينها ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.

من جانبه أكد أوقطاي استعداد بلاده للتعاون مع السودان بصفتها دولة شقيقة في مجال الصناعات الدفاعية وبخاصة التمويل، وإزالة العقبات التي تواجهه.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم يس، مدير المخابرات العامة الفريق الركن جمال الدين عبد المجيد ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية الفريق أول ميرغني إدريس ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بروفيسور إسماعيل مدير.