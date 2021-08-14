سياسة
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بالصور | البرهان: السودان يتطلع إلى تعاون كبير مع تركيا بالصناعات الدفاعية
أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن تطلعه إلى تعاون كبير مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، ومن جانبه أكد نائب الرئيس التركي استعداد بلاده للتعاون مع السودان بصفتها دولة شقيقة في هذا المجال.
بالصور | البرهان: السودان يتطلع إلى تعاون كبير مع تركيا بالصناعات الدفاعية
البرهان يثني على التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية 
14 أغسطس 2021

أثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني عبد الفتاح البرهان الجمعة على التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليمياً ودولياً، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال لدى زيارته رئاسة الصناعات الدفاعية بتركيا بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن السودان يتطلع بجانب التعاون السياسي إلى الحصول علي قدر كبير من التقانة التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه تركيا للسودان بخاصة خلال فترات الحصار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان تلقى توضيحات شاملة حول طبيعة عمل مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية وأهدافها والمعدات والأسلحة التي تنتجها وحجم التعاون بينها ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية.

من جانبه أكد أوقطاي استعداد بلاده للتعاون مع السودان بصفتها دولة شقيقة في مجال الصناعات الدفاعية وبخاصة التمويل، وإزالة العقبات التي تواجهه.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم يس، مدير المخابرات العامة الفريق الركن جمال الدين عبد المجيد ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية الفريق أول ميرغني إدريس ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بروفيسور إسماعيل مدير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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