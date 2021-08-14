قال التليفزيون الألماني DW إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتلقى مزايا تقاعد شهرية تبلغ نحو 15 ألف يورو بعد تركها لمنصبها.

وأعلن اتحاد دافعي الضرائب الألماني الجمعة أن مستحقات المعاش هذه ناتجة عن عضويتها طويلة الأمد في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، ووقت عملها وزيرة ومستشارة اتحادية.

وستحصل ميركل على هذه المستحقات وفقاً لقانون مستحقات نواب البرلمان ومستحقات أعضاء الحكومة الاتحادية وفق قانون الوزراء الاتحادي.

وتنص المادة 20 من قانون أعضاء البرلمان أنه يحق لميركل على سبيل المثال الحصول على الحد الأقصى من بدلات الأعضاء لمدة 31 عاماً تقريباً، ويصل هذا الحد الأقصى في حالتها إلى 65% من راتبها عضواً في البرلمان. ومع ذلك يجري حساب استحقاقات التقاعد المختلفة مع بعضها البعض.

كما يحق لميركل الحصول على مكتب لمزاولة نشاطها بعد التقاعد كما هو الشأن مع جميع من تولوا منصب المستشار الألماني السابقين.

وبالإضافة إلى ذلك ستتمتع ميركل بخدمات مدير/أو مديرة لمكتبها ومساعدين اثنين وطاقم كتابة مراسلات وسائق، وجميعهم مدفوعو الأجر من جانب الدولة.