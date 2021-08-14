تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى اتفاق مع قطر من أجل استضافة آلاف االأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وعائلاتهم، والذين يعتزمون الهرب من البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

ونقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع على المحادثات الجارية أن العدد المحتمل لهؤلاء الأفغان سيكون 8000 لكنه لفت إلى أن الاتفاق لم يتم بعد.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة CNN: "ندرس الخيارات الممكنة كافة، ليس لدينا أي إعلان حول مواقع تضم الأفغان الذين طلبوا الحصول على تأشرة هجرة خاصة في دولة ثالثة".

وأكد المصدر أنه بعد التوصل إلى اتفاق فإن مجموعة أولية مكونة من 1000 إلى 2000 أفغاني من المتوقع أن تصل إلى الدوحة قريباً.

ودرست إدارة بايدن استخدام دول ثالثة من أجل تلبية طلبات الأفغان الذين قدموا طلبات للحصول على هذه التأشيرة وقد أعلن البنتاغون الخميس أنه سيرسل 1000 عنصر إلى قطر في قادم الأيام من أجل ترتيب هذه العملية.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره القطري الخميس، وقالت الخارجية الأمريكية إنه شكر قطر على دعم جهود الولايات المتحدة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين الأفغان.

ومن المنتظر وصول وزير الدفاع القطري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية.