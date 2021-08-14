قال المتحدث باسم البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر، جيرمي سيلفين، إن اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة وضع حياة عمر والبرلمانية رشيدة طليب في خطر بسبب حملة لاذعة ضد البرلمانيات المسلمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد سيلفين اللجنة الإسرائيلية “إيباك” وهي مجموعة دعاية للاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن الحملة روجت لمنشورات من قبيل أن عمر لا ترى فرقاً بين طالبان وأمريكا والديمقراطيات والإرهابيين.

ونُشرت إعلانات عبر “فيسبوك” تحتوي على صور لعمر مع تعليق “قف مع أمريكا، قف ضد الإرهابيين”.

وأضاف سيلفين أن اللغة المستخدمة في المنشورات من قبل “إيباك” مطابقة لرسائل الكراهية التي تتلقاها عضوة الكونغرس.

وكتب جيرمي على تويتر أن إيباك تعرض حياة النائبة عمر للخطر بإعلانات هجومية معادية للإسلام، وأضاف أن ربط المسلمين الأمريكيين بالإرهاب بلا أساس هو مثال عن الإسلاموفوبيا.