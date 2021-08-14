صدقت تركيا السبت على اتفاقية موقعة مع الأردن في مجال التعاون التجاري والاقتصادي.

وأوضح بيان نشرته الجريدة الرسمية التركية أن حكومتَي البلدين أبرمتا الاتفاقية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وأضاف أن حكومتَي البلدين تهدفان إلى تعزيز العلاقات الودية بين الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل والرغبة في مزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأشار إلى أن البلدين يلتزمان قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO) مع قوانينهما وأنظمتهما الخاصة، لتسهيل التجارة والأعمال التجارية وتوسيعها وتنويعها، وكذلك لدعم بيئة عمل جاذبة للشركات، ويتخذان كل الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.

وفي هذا الإطار تهدف تركيا والأردن إلى تطوير التعاون بينهما في 16 مجالاً محدداً في الاتفاقية حسب البيان.