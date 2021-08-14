سياسة
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في 16 مجالاً.. تركيا تصدِّق على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع الأردن
بعد أن أبرمت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 أعلنت تركيا التصديق الرسمي على اتفاقية موقعة مع الأردن في مجال التعاون التجاري والاقتصادي تشمل 16 مجالاً مختلفاً.
في 16 مجالاً.. تركيا تصدِّق على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع الأردن
تهدف تركيا والأردن إلى تطوير التعاون بينهما في 16 مجالاً محدداً في الاتفاقية / AA
14 أغسطس 2021

صدقت تركيا السبت على اتفاقية موقعة مع الأردن في مجال التعاون التجاري والاقتصادي.

وأوضح بيان نشرته الجريدة الرسمية التركية أن حكومتَي البلدين أبرمتا الاتفاقية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وأضاف أن حكومتَي البلدين تهدفان إلى تعزيز العلاقات الودية بين الطرفين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل والرغبة في مزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأشار إلى أن البلدين يلتزمان قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO) مع قوانينهما وأنظمتهما الخاصة، لتسهيل التجارة والأعمال التجارية وتوسيعها وتنويعها، وكذلك لدعم بيئة عمل جاذبة للشركات، ويتخذان كل الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.

وفي هذا الإطار تهدف تركيا والأردن إلى تطوير التعاون بينهما في 16 مجالاً محدداً في الاتفاقية حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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