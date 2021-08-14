أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب وسط البلاد، حسب ما جاء في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية (الحوثية) من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض-جو".

وأضاف أن "إسقاط الطائرة جاء أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية (لم يحددها) في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب (تخوض فيها الجماعة مواجهات مع القوات الحكومية)".

وتابع: "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف تبث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً"، من دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليمنية أو الأمريكية حول الأمر حتى ظهر السبت.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز واحتوائها على محطة غازية كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وتشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.