سياسة
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جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في مأرب اليمنية.. ما القصة؟
أسقطت جماعة الحوثي اليمنية طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب وسط البلاد، قالت إنها من نوع Scan Eagle كانت تنفذ "أعمالاً عدائية"، حسب تصريح للمتحدث العسكري للحوثيين.
جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في مأرب اليمنية.. ما القصة؟
الحوثيون قالوا إن طائرة التجسس من نوع سكان إيغل Scan Eagle وأسقطت بصاروخ أرض-جو - صورة أرشيفية / Reuters
14 أغسطس 2021

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب وسط البلاد، حسب ما جاء في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية (الحوثية) من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض-جو".

وأضاف أن "إسقاط الطائرة جاء أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية (لم يحددها) في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب (تخوض فيها الجماعة مواجهات مع القوات الحكومية)".

وتابع: "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف تبث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً"، من دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليمنية أو الأمريكية حول الأمر حتى ظهر السبت.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز واحتوائها على محطة غازية كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وتشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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