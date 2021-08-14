سقطت، السبت، طائرة إطفاء روسية أثناء إخمادها حريقاً في غابة بولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الغابات التركي بكير باكدميرلي عن مصرع 8 بينهم 3 أتراك جراء تحطم طائرة إطفاء في "قهرمان مرعش".

بدورها، أكدت ولاية قهرمان مرعش، في بيان، أنّ فِرقها سارعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، لافتة إلى أنه "تبيّن عدم وجود ناجين من طاقم الطائرة وفق المعلومات الأولية".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الطائرة من طراز "BA 200".

وقالت الوزارة في بيان: "كان ضمن الطائرة 5 أفراد تابعين للجيش الروسي، و3 أتراك".

وانقطع الاتصال بالطائرة التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية مِن روسيا، بينما كانت تعمل على إخماد الحرائق في قهرمان مرعش، وفقاً لوكالة الأناضول نقلاً عن مصادر محلية رسمية.

وسرعان ما انتقلت فِرق البحث والإنقاذ للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة.

وأوضح والي قهرمان مرعش، عمر فاروق جوشكون، أنّ حريقاً اندلع خلال النهار بسبب صاعقة برق، في موقع "آلمالي" التابع لقضاء "12 شباط" بالولاية.

ولفت جوشكون، إلى استمرار أعمال إخماد الحريق من الجو والبر.

وأضاف: "كنّا أرسلنا طائرة إلى المنطقة، لكنّ الاتصال بها انقطع قبل سقوطها، وأرسلنا عدداً كبيراً من الفرق إلى المنطقة".

وأشار إلى سقوط الطائرة في وادي "قصق" في منطقة "بيشان".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطّم طائرة الإطفاء الروسية التي أقلعت من ولاية أضنة للمشاركة في جهود إخماد الحريق في قهرمان مرعش، إثر سقوطها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن طائرة ومروحية خُصّصتا لدعم جهود البحث والإنقاذ.