أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت، ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمالي البلاد إلى 55.

وفي وقت سابق، أوضحت "آفاد" في بيان، أنّ السيول والفيضانات أودت بحياة 43 شخصاً في قسطمونو، و7 في سينوب، و1 في بارطن، كما أشارت إلى استمرار علاج 9 مصابين في المستشفيات، قبل أن تعلن عن ارتفاع الأعداد.

وأظهرت مشاهد التقطها مواطنون أتراك بكاميرات هواتفهم الجوالة اللحظات الأولى لكارثة السيول التي ضربت قضاء بوزقورت في ولاية قسطونو شمالي تركيا.

وبحسب المشاهد فقط أدى اندفاع السيول وارتفاع منسوب المياه بسرعة إلى حدوث دمار وانجراف للسيارات.

كما أظهرت المشاهد إسراع المواطنين في التوجه إلى الأماكن المرتفعة لتجنب الانجراف.

وذكر بيان لآفاد الجمعة، أنّ جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات، مشيراً إلى استمرار علاج 10 مواطنين في المستشفيات.

وأُجلي 323 شخصاً في بارطن، و925 آخرين في قسطمونو، و472 في سينوب، والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأماكن المتضررة من السيول في الولايات الثلاثة "مناطق منكوبة".

وتعرّضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لهطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.