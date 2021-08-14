سياسة
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توقيف 7 يونانيين اعتدوا على عمّال باكستانيين في جزيرة كريت
أوقفت الشرطة اليونانية 7 أشخاص، يُشتبه في تورّطهم باقتحام مسكن عمال باكستانيين بجزيرة كريت، والاعتداء عليهم بالضرب المبرّح بينما كانوا "في حالة سُكر".
توقيف 7 يونانيين اعتدوا على عمّال باكستانيين في جزيرة كريت
غالبية الضحايا غادروا المستشفى حيث تلقّوا إسعافات أولية لكنّ اثنين منهم ما زالا تحت العلاج بسبب خطورة جراحهما / Reuters
14 أغسطس 2021

أعلنت الشرطة اليونانية، السبت، توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في اقتحامهم مسكن عمال باكستانيين مهاجرين، الأربعاء، وضربوهم ضرباً مبرّحاً، في جزيرة كريت.

جاء ذلك في بيان للشرطة، قالت فيه إنّ "سبعة يونانيين من منطقة لاسيثي في كريت سيُلاحقون بسبب الاعتداء وإلحاق أضرار بالممتلكات، والسرقة وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني".

ويُشتبه في اقتحامهم مسكناً يعيش فيه 13 عاملاً مهاجراً، وهم في حال سُكر، حيث ضربوا العمّال وحطموا أثاث مسكنهم وسرقوا المال منهم.

وقالت وسيلة الإعلام المحلية "كريتاليف" إنّ غالبية الضحايا غادروا المستشفى حيث تلقّوا إسعافات أولية، ولكنّ اثنين منهم لازماه استكمالاً لعلاجهما من جروح أشدّ خطورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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