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طالبان تسيطر على رابع أكبر مدينة في أفغانستان، وتركيا تعلن مصرع ثمانية في تحطم طائرة روسية أثناء إخمادها الحرائق.

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طالبان تسيطر على رابع أكبر مدينة في أفغانستان.. وبايدن تحت نار الانتقادات

أعلن مسؤول محلي السبت سيطرة حركة طالبان على مدينة "مزار شريف" عاصمة إقليم "بلخ" شمالي أفغانستان بعد استسلام الجيش الوطني والمليشيات الموالية للحكومة في مواجهة هجوم طالبان. [TRT عربي]

وذكرت "أسوشيتد برس" أن "سقوط مزار شريف، رابع أكبر مدينة في البلاد، التي تعهدت القوات الأفغانية واثنان من أمراء الحرب السابقين الأقوياء بالدفاع عنها، منح المسلحين إمكانية السيطرة على شمال أفغانستان وحصر الحكومة في الوسط والشرق". [TRT عربي]

وتزامناً مع تقدّم طالبان السريع ووصولها إلى تخوم العاصمة كابل يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسيلٍ من الانتقادات، فيما تخطط واشنطن لإرسال 5 آلاف جندي أمريكي لإجلاء دبلوماسييها. [TRT عربي]

تركيا.. مصرع 8 في تحطّم طائرة إطفاء روسية أثناء إخمادها الحرائق

سقطت طائرة إطفاء روسية أثناء إخماد حريق في غابة بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وقد تبيّن "عدم وجود ناجين من طاقم الطائرة"، وفق المعلومات الأولية. [TRT عربي]

وفي وقت لاحق أعلن وزير الغابات التركي بكير باكدميرلي عن مصرع 8 وهم 5 روس و3 أتراك جراء تحطم الطائرة الإطفاء، بعدما انقطع الاتصال بالطائرة التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية مِن روسيا، بينما كانت تعمل على إخماد الحرائق. [TRT عربي]