سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 15 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 15 أغسطس/آب 2021
تزامناً مع تقدّم طالبان السريع ووصولها إلى تخوم العاصمة كابل تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسيلٍ من الانتقادات / Reuters
15 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

طالبان تسيطر على رابع أكبر مدينة في أفغانستان، وتركيا تعلن مصرع ثمانية في تحطم طائرة روسية أثناء إخمادها الحرائق.

الجديد على TRT عربي:

"وحوش الحرائق".. تَعرَّفْ أبرز الطائرات المخصصة لمحاربة حرائق الغابات في العالم

ماذا تعرف عن "عاصمة طاقة الرياح" في تركيا؟

شاهد!

تركيا تستبدل الجسور المدمّرة جراء الفيضانات

طالبان تسيطر على رابع أكبر مدينة في أفغانستان.. وبايدن تحت نار الانتقادات

أعلن مسؤول محلي السبت سيطرة حركة طالبان على مدينة "مزار شريف" عاصمة إقليم "بلخ" شمالي أفغانستان بعد استسلام الجيش الوطني والمليشيات الموالية للحكومة في مواجهة هجوم طالبان. [TRT عربي]

وذكرت "أسوشيتد برس" أن "سقوط مزار شريف، رابع أكبر مدينة في البلاد، التي تعهدت القوات الأفغانية واثنان من أمراء الحرب السابقين الأقوياء بالدفاع عنها، منح المسلحين إمكانية السيطرة على شمال أفغانستان وحصر الحكومة في الوسط والشرق". [TRT عربي]

وتزامناً مع تقدّم طالبان السريع ووصولها إلى تخوم العاصمة كابل يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسيلٍ من الانتقادات، فيما تخطط واشنطن لإرسال 5 آلاف جندي أمريكي لإجلاء دبلوماسييها. [TRT عربي]

تركيا.. مصرع 8 في تحطّم طائرة إطفاء روسية أثناء إخمادها الحرائق

سقطت طائرة إطفاء روسية أثناء إخماد حريق في غابة بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وقد تبيّن "عدم وجود ناجين من طاقم الطائرة"، وفق المعلومات الأولية. [TRT عربي]

وفي وقت لاحق أعلن وزير الغابات التركي بكير باكدميرلي عن مصرع 8 وهم 5 روس و3 أتراك جراء تحطم الطائرة الإطفاء، بعدما انقطع الاتصال بالطائرة التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية مِن روسيا، بينما كانت تعمل على إخماد الحرائق. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us