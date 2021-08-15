سياسة
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وزير خارجية الجزائر يؤكد ضرورة توسيع التعاون بين بلاده وتركيا
قال وزير الخارجية الجزائري إن تعاوناً استراتيجياً بين الجزائر وتركيا، مشيراً إلى وجود إمكانيات لتوسيع التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم والسياحة.
وزير خارجية الجزائر يؤكد ضرورة توسيع التعاون بين بلاده وتركيا
رمطان لعمامرة (يمين) أكد وجود إمكانيات لتوسيع التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم والسياحة / AA
15 أغسطس 2021

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وجود إمكانيات لتوسيع التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم والسياحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عقب لقائهما بالعاصمة الجزائر.

ولفت لعمامرة إلى وجود تعاون استراتيجي بين الجزائر وتركيا.

وأكد بذل الطرفين جهوداً مكثفة من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

ونوَّه بأن البلدين يمتلكان إمكانات وقدرات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى إمكانية تطوير التعاون في مجالات الزراعة والسياحة والمناجم، مؤكداً أن تركيا تمتلك خبرة كبيرة في هذه القطاعات الثلاثة.

وأكد أنه يمكن توسيع التعاون بين البلدين في هذه المجالات عبر الاستفادة من تجارب تركيا والمضي نحو آفاق جديدة.

من ناحية أخرى أكد تطابق وجهات النظر بين تركيا والجزائر حيال القضية الفلسطينية.

وشدد على أن رغبتهم الوحيدة هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بأسرع وقت.

والسبت بدأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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