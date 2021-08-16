سياسة
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"سقطوا بالتوالي".. وفاة 5 أشخاص في غلاية لتكرير الزيت بمصنع مصري
سقط أحد العمال في غلاية لتكرير الزيت خلال محاولته إصلاحها، بعد أن اختل توازنه، وتبعه البقية خلال محاولتهم إنقاذه، حسب صحيفة الأهرام الرسمية.
"سقطوا بالتوالي".. وفاة 5 أشخاص في غلاية لتكرير الزيت بمصنع مصري
الضحايا هم ثلاثة من عمال المصنع وأحد مالكي المصنع ونجل أحد الشركاء / Reuters
16 أغسطس 2021

قالت صحيفةالأهرام الحكومية المصرية إن 5 أشخاص فارقوا الحياة في غلاية لتكرير الزيت في أحد المصانع المصرية بمحافظة الجيزة، وذلك إثر سقوطهم في الغلاية واحداً تلو الآخر.

وحسب الصحيفة فقد سقط أحد العمال في الغلاية خلال محاولته إصلاحها بعد أن اختل توازنه وتبعه البقية خلال محاولتهم إنقاذه.

والضحايا هم ثلاثة من عمال المصنع وأحد مالكي المصنع ونجل أحد الشركاء.

وألفت الشرطة القبض على اثنين من مالكي المصنع على خلفية التحقيقات، كما تبين خلال التحريات أن المصنع يعمل بلا ترخيص منذ 4 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن الغلاية التي يبلغ ارتفاعها 5 أمتار كانت تحوي زيتاً بارداً، وسقط العامل الأول فيها خلال محاولته إفراغها لإتمام عملية الإصلاح، ما أدى لغرقه، ومن ثم غرق جميع من حاولوا إنقاذه من الضحايا.

وتواصل السلطات تحقيقاتها للتأكد من عدم وجود أي شبهات جنائية في الحادث.

مصدر:TRT عربي
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