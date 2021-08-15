سياسة
2 دقيقة قراءة
تزايد المصابين بعمر 30 والمتحورات قد تعيد معركة كورونا عاماً إلى الوراء
مع ظهور متغير يُنظر إليه باعتباره أحد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تزيد حدة الأزمة مرة أخرى شددت شخصيات علمية بارزة على هذه المخاطر.
تزايد المصابين بعمر 30 والمتحورات قد تعيد معركة كورونا عاماً إلى الوراء
لا تزال سلالة دلتا التي رصدها العلماء للمرة الأولى في الهند أكثر السلالات مدعاة للقلق / Reuters
15 أغسطس 2021

أدى تفشي وباء كورونا مجدداً الناجم عن المتحورة دلتا إلى إثارة جدل مرة أخرى حول الإجراءات الاحترازية حول العالم بسبب تزايد الإصابات، بخاصة في الأعمار الصغيرة، وهو ما يعيد إلى الأذهان بداية الوباء.

هذا التفشي وصل إلى الولايات المتحدة التي سجلت معدلات مرتفعة لدخول المستشفى للأشخاص في الثلاثينيات من العمر.

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ (SAGE)، وهي هيئة استشارية حكومة في المملكة المتحدة، إن ظهور متغير جديد يقاوم اللقاحات هو "احتمال واقعي"، على ما نقلت صحيفة "الغارديان".

ومع ظهور متغير جديد يُنظر إليه باعتباره أحد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تزيد حدة الأزمة مرة أخرى شددت شخصيات علمية بارزة على هذه المخاطر.

وتسلط السلطات الصحية الضوء على البيانات الأولية التي تظهر أن الأشخاص الملقحين إذا أصيبوا يمكن أن ينقلوا الفيروس مع المتحورة دلتا أكثر من المتحورات الأخرى.

في المقابل قالت مصادر حكومية إن هيئة الصحة العامة في إنجلترا تراقب الوضع من كثب من خلال المتابعة السريعة للتسلسل الجيني للفيروس.

وتشير البيانات إلى أن متغير دلتا السائد في الولايات المتحدة منذ يوليو/تموز الماضي أدى إلى زيادة حالات الإصابة الشديدة بالمرض لأولئك الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح كاملاً.

وفي بداية الوباء تجنب كثير من المصابين بكوفيد-19 ولم يتجاوزوا 39 عاماً دخول المستشفيات، لكن الأرقام الحالية تشير إلى وفيات بين هذه الفئة، ما يلقي بالمسؤولية على متغير دلتا.

واكتشفت دلتا وهي سلالة أكثر قابلية للعدوى وأكثر فتكاً، للمرة الأولى في الهند قبل التفشي الهائل الذي شهدته البلاد في أبريل/نيسان الماضي، ثم انتشرت هذه السلالة بمختلف أرجاء العالم.

وتساهم اللقاحات في الحماية من المرض الشديد والوفاة، لكن فاعليتها ضد الإصابة بمتغير دلتا تقل نسبياً عن الفاعلية التي سجلتها تلك اللقاحات مع السلالة الأولى للفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us