خصصت وزارة الخارجية التركية خطاً ساخناً لرعاياها الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وطلبت الخارجية التركية الأحد من رعاياها الراغبين في المغادرة إبلاغ سفارتها لدى كابل.

ودعت السفارة التركية في كابل عبر صفحتها في "تويتر" المواطنين الأتراك الراغبين في مغادرة أفغانستان الاتصال بالسفارة وإبلاغها على الفور.

وذكَّرت بضرورة الاتصال على الرقم "93 79 782 82 83".

وفي وقت سابق الأحد سيطرت حركة طالبان على ضواحي العاصمة كابل.

ومنذ مايو/أيار الماضي تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حرباً منذ 2001 حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.