تعهد أمراء الحرب الأفغان بالدفاع عن معاقلهم في مواجهة طالبان، لكنهم وعلى غرار القوات الحكومية استسلموا بسهولة مثيرة للدهشة.

وفيما كان عناصر طالبان يجتاحون شمالي البلاد في هجوم خاطف استهدف معقل المناهضين لطالبان في أفغانستان دعا الرئيس أشرف غني لتعبئة وطنية لقوات المليشيات.

وعلى الرغم من تاريخ غني المتقلب مع أمراء الحرب في أفغانستان كان الرئيس المحاصر يأمل أن يتمكنوا من المساعدة في وقف هجوم طالبان.

في مدينة مزار شريف شمالي البلاد طلب غني مساعدة الرجل القوي عطا محمد نور وأمير الحرب الأوزبكي عبد الرشيد دوستم، إذ إنهما معروفان بقتالهما المستميت ضد طالبان خلال تسعينيات القرن الماضي، كما بقيا شخصيتين مؤثرتين خلال العقدين الماضيين من الحرب.

وفي الأيام التي سبقت هزيمتهما بدا القائدان الأشيبان كأنهما المحاربان القديمان اللذان كانا عليهما خلال سنوات الشباب.

وصرح دوستم للصحفيين الأسبوع الماضي بعد عودته إلى مزار شريف بأن "طالبان لم تتعلم إطلاقاً من الماضي"، مشيراً إلى مجزرة نفذها مقاتلوه ضد عناصر في الحركة في 2001 . وأضاف: "أتى مقاتلو طالبان إلى الشمال مرات عدة لكنهم كانوا دائماً محاصرين. ليس من السهل عليهم الخروج".

أما نور فلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحذيراته ونشر صوراً لمقاتلين من طالبان قتلتهم قواته فيما توعّد بالقتال حتى الموت.

وكتب على تويتر: "أفضّل الموت بكرامة على الموت من اليأس"، إلى جانب منشورات أخرى تنطوي على تحدٍّ تتعهد بـ"الدفاع عن الوطن".

وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك السبت تحدث نور ببزته العسكرية بهدوء فيما كانت تسمع طلقات نارية من مكان قريب.

"مؤامرة جبانة"

في نهاية المطاف لم تنجح هذه التصريحات في هزيمة عناصر طالبان.

ومساء السبت هُزمت عناصر المحاربَين المخضرمَين بعد استسلام الوحدات العسكرية الأفغانية التي كانت تدعمها، لطالبان. وفر كل من دوستم ونور عبر الحدود الأوزبكية القريبة.

وكتب نور على تويتر أنهما كانا ضحيتين لخيانة متأصلة، مضيفاً أن مقاومة المليشيات انتهت "نتيجة لمؤامرة كبيرة منظمة وجبانة". ولم يقدّم أي تفاصيل إضافية.

في الوقت نفسه أظهر مقطع فيديو نُشر على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مناصرة لطالبان، مجموعة من مقاتلين شباب تابعين لطالبان وهم يمشطون مسكن دوستم المتخم بالأثاث ويبحثون في الخزائن.

وجاءت هزيمة نور ودوستم بعد أيام من أسر مقاتلي طالبان في مدينة هرات (غرب) الرجل القوي إسماعيل خان.

وكان خان قبيل هزيمته يبدو كأنه الشخص القوي الذي حكم بقبضة من حديد لعقود، لدرجة أنه لقب بـ"أسد هرات".

وقال خان الشهر الماضي: "نطالب كل القوات الأمنية المتبقية بالمقاومة بشجاعة".

لكن خان أُجبر الجمعة على التقاط صور مع عناصر طالبان وإجراء مقابلة مع وسيلة إعلامية تابعة لهم.