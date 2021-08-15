أعلن مسؤول أفغاني استسلام القوات الحكومية الأفغانية في قاعدة "باغرام" الجوية، الأحد، لحركة طالبان في مقاطعة "باروان" شمالي البلاد.

وبحسب ما نقلته مراسلة الأناضول عن مسؤول لم يرغب بالكشف عن هويته، فإنّ الجنود الأفغان في القاعدة التي تضمّ 5 آلاف سجين، استسلموا لطالبان.

بدوره، قال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين، في تصريح لقناة "TRT World"، إنهم يريدون الانتقال السّلمي للسلطة والدخول إلى كابل بشكل سلمي.

وأضاف: "أُعلن عفوٌ عام عن الجميع".

يُشار إلى أنّ مِن أولى أعمال حركة طالبان في المناطق الخاضعة لسيطرتها هي إطلاق سراح جميع السجناء، حيث أنها أطلقت سراح الآلاف منهم منذ مايو/أيار الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتّساع رقعة نفوذ طالبان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وتمكّنت حركة طالبان حتى اليوم من السيطرة على 30 ولاية أفغانية من أصل 34، وفق رصد لوكالة الأناضول.