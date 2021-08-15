أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأحد، أنّ سفارة بلاده في العاصمة الأفغانية كابل، تواصل أعمالها.

وأوضح جاوش أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ تركيا اتخذت جميع التدابير اللازمة بخصوص بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان.

وأشار إلى وجود نحو ألف و500 مواطن تركي في أفغانستان، بينهم أصحاب شركات تنشط في هذا البلد.

وتابع: "تواصلنا مع جميع مواطنينا الموجودين في أفغانستان وزوّدناهم بمعلومات عن مساعينا لحمايتهم وكيفية إجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان، وسنوفر الإمكانات اللازمة لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان".

وأردف: "هناك مَن عاد إلى تركيا، وهناك مَن أراد البقاء في أفغانستان بسبب روابط عائلية أو بسبب أعمالهم، ونتواصل مع الجهات المعنية في أفغانستان من أجل حماية مواطنينا".

وأشار الوزير التركي إلى أنّ بلاده تتواصل مع جميع الأطراف منذ بداية توسّع حركة طالبان في البلاد، وأنّ هذا التواصل ما زال مستمراً.

واستولت طالبان على كلّ أفغانستان تقريباً في ما يزيد قليلاً عن أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحِلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/أيار ا لماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.