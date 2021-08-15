سياسة
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حريق غابات بالقدس يتسبب في إخلاء 4 قرى وعدّة تجمّعات سكنية
تصاعدت سُحب دخان، الأحد، فوق مدينة القدس نتيجة حريق استعر في غابات خارج المدينة. وأُخليت على إثر الحريق عدّة تجمّعات سكنية، مع تصدّي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب.
حريق غابات بالقدس يتسبب في إخلاء 4 قرى وعدّة تجمّعات سكنية
سُحب دخان تحوم فوق سماء القدس نتيجة حريق غابات تسبب في إخلاء 4 قرى وعدّة تجمّعات سكنية
15 أغسطس 2021

تَسبّب حريق غابات استعر في تلال خارج القدس، الأحد، في تصاعد سُحب الدّخان فوق المدينة وإجلاء سكان عدّة تجمعات سكنية مع تصدّي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بعدم وقوع أيّة إصابات خطيرة، لكن يبدو أنّ هناك خطراً ضئيلاً مِن أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.

وصّرح ديدي سيمتشي، مسؤول فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، بأنّ 12 طائرة إطفاء نُشرت مع أطقم مكوّنة من نحو 60 عربة إطفاء.

وأكّد سيمتشي في مؤتمر صحفي، أنّهم لم يعودوا يواجهون أيّ "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب حيث اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".

وأردف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثّت على الهواء مباشرة بعد نحو خمس ساعات من اندلاع الحريق، "يُسعدني القول إنّنا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".

وأضاف مسؤول فرق الإطفاء، أنّ أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل وربما خلال الأيام القليلة المقبلة لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع مستمر لدرجات الحرارة وقوة الرياح.

وأفادت خدمات الطوارئ بالبلاد أن 4 قرى أُخليت، فيما ذهب مسؤولو الإطفاء والشرطة إلى أنّ مِن السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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