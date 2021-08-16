سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 أغسطس/آب 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 16 أغسطس/آب 2021
مقاتلو طالبان سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل / AP
16 أغسطس 2021

أهم الأحداث:

طالبان تؤكد ضرورة تسليم السلطة إلى "إمارة أفغانستان الإسلامية"، والرئيس الأفغاني يقول إنه غادر البلاد لتجنيبها حمام دماء.

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طالبان: يجب تسليم السّلطة لإمارة أفغانستان الإسلامية

أكد المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين الأحد ضرورة تسليم العاصمة كابل والسلطة لإمارة أفغانستان الإسلامية، قائلاً: "سيكون لدينا حكومة إسلامية أفغانية شاملة في المستقبل". [TRT عربي]

وقال شاهين في تصريحات إعلامية: "لا نسعى للانتقام من الشعب الأفغاني"، وأضاف: "سنسمح للمرأة بالتعلّم والعمل، وبالطبع سوف ترتدي الحجاب". [TRT عربي]

الرئيس الأفغاني عبر فيسبوك: آثرت المغادرة لتجنيب البلاد حمّام دماء

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني عقب دخول حركة طالبان القصر الرئاسي في كابل الأحد أنه فضّل مغادرة البلاد "تجنباً لإراقة الدماء". [TRT عربي]

وفي منشور على موقع فيسبوك صرّح غني مخاطباً شعبه بأنه واجه خياراً صعباً، إذ إنه في حالة تصدّيه لطالبان كان سيتسبب في اشتباكات مِن شأنها أن "تُعرِّض الملايين من سكّان كابل للخطر". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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