سياسة
1 دقيقة قراءة
إسرائيل تقتل أربعة فلسطينيين بمدينة جنين وتحتجز جثث اثنين منهم
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة معه في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.
إسرائيل تقتل أربعة فلسطينيين بمدينة جنين وتحتجز جثث اثنين منهم
الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين في مدينة جنين / AA
16 أغسطس 2021

قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة معه في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين".

وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من القتلى هم صالح عمار (19 عاماً) ورائد أبو سيف (21 عاماً).

وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لصوت فلسطين: "عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال".

وأضاف: "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وأُطلق خلالها الرصاص الحي بشكل كثيف".

وتظهر لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات إسرائيلية.

وقال سكان محليون إن القوات الإسرائيلية التي داهمت جنين ومخيمها في ساعات الفجر انسحبت.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث جنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us