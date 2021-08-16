قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة معه في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين".

وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من القتلى هم صالح عمار (19 عاماً) ورائد أبو سيف (21 عاماً).

وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لصوت فلسطين: "عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال".

وأضاف: "العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وأُطلق خلالها الرصاص الحي بشكل كثيف".

وتظهر لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات إسرائيلية.

وقال سكان محليون إن القوات الإسرائيلية التي داهمت جنين ومخيمها في ساعات الفجر انسحبت.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث جنين.