سياسة
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الجيش الأمريكي يؤمّن مطار كابل ومحيطه ويخلي سفارة واشنطن بالعاصمة الأفغانية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أمّن محيط مطار كابل، مضيفة أنه أخلى سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.
الجيش الأمريكي يؤمّن مطار كابل ومحيطه ويخلي سفارة واشنطن بالعاصمة الأفغانية
الجيش الأمريكي يؤمّن مطار كابول ومحيطه / AA
16 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أن الجيش الأمريكي أمّن محيط مطار كابل، مضيفة أنه أخلى سفارة واشنطن في العاصمة الأفغانية بالكامل.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان بعد ساعات على سيطرة طالبان على المدينة: "جميع أفراد السفارة موجودون في مبنى مطار حامد كرزاي الدولي الذي يؤمّن الجيش الأمريكي محيطه".

وأشارت وزارة الخارجيّة الأمريكية إلى أنّ العلم الأمريكي سُحب الاثنين من سفارة الولايات المتحدة في كابل.

وفي وقت سابق قالت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيّتان في بيان مشترك: "نتّخذ حاليّاً سلسلة إجراءات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي، من أجل السماح بمغادرة آمنة" للأفراد الأمريكيّين وحلفائهم من أفغانستان "في رحلات مدنية وعسكرية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون موجود أيضاً في المطار وإنّه على اتّصال بوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضافت الوزارتان في بيانهما المشترك: "خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة سنكون قد وسّعنا وجودنا الأمني إلى زهاء ستّة آلاف عسكريّ، مع مهمّة تُركّز حصراً على تسهيل جهود (الإجلاء) وتولّي مراقبة الحركة الجوّية".

وتابع البيان: "غداً (الاثنين) وخلال الأيام المقبلة، سننقل إلى خارج البلاد آلاف المواطنين الأمريكيّين الذين يقيمون في أفغانستان، إضافة إلى موظّفين محلّيين في البعثة الأمريكيّة في كابل وعائلاتهم، فضلاً عن أفغان آخرين معرّضين للخطر بشكل خاصّ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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