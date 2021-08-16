دعا الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترمب الأحد خليفته الديمقراطي للاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان، بسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب جو بايدن لملفات أخرى مثل الجائحة.

وكتب ترمب في بيان: "حان الوقت ليستقيل جو بايدن" بسبب "عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان جنباً إلى جنب مع الارتفاع الهائل في الإصابات بفيروس كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المُعَطّل".

وقال في بيان آخر يوم الأحد إنّ "ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوريّ. سيُصبح أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي!".

وأقرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي فرّ إلى خارج أفغانستان مساء الأحد بأنّ "حركة طالبان انتصرت"، في حين أظهرت مشاهد تلفزيونية المتمردين يحتلفون بـ"النصر" من القصر الرئاسي في كابل.

وبعد عشرين سنة تقريباً على طردها من السلطة بات انتصار طالبان العسكري كاملاً مع انهيار القوات الحكومية في غياب الدعم الأمريكي.

ومساء الأحد أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تويتر أن "وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابل لضمان الأمن فيها".

ودافع بايدن عن قراره وضع حدّ لحرب استمرّت عشرين عاماً في هذا البلد.

وقال الأحد: "أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتشار عسكري أمريكي في أفغانستان (...) لا أريد أن أنقل هذه الحرب إلى رئيس خامس".

وكان ترمب حمّل الخميس بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لطالبان في أفغانستان، قائلاً إنّ الوضع الحالي "غير مقبول".

وقال ترمب في بيان: "لو كنتُ رئيساً الآن لأدرك العالم أنّ انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط".

وأضاف: "كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفاً وأكثر نجاحاً، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر".

وتابع: "لقد أجريت محادثات شخصياً مع قادة من طالبان وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولاً".