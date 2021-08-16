سياسة
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بتهمة التحرش بسائحة أجنبية.. توقيف ستة سعوديين بالرياض
وقَّفت النيابة العامة السعودية ستة سعوديين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
بتهمة التحرش بسائحة أجنبية.. توقيف ستة سعوديين بالرياض
توقيف ستة سعوديين في الرياض على خلفية التحرش بسائحة أجنبية / AA
16 أغسطس 2021

أعلنت النيابة العامة السعودية أنها وقَّفت ستة سعوديين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إنها باشرت "التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرّش بها لفظاً وإشارة، وصدْم أحدهم مركبتها والهرب من الموقع".

وحسب البيان فإن المتهمين خضعوا "لإجراءات تحقيق مشددة بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة".

وأكد المصدر أن "الجرم المسند إلى المتهمين طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة (..) واقترانها بجريمة تعمّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة والتجمهر المفضي إلى الإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة عشر سنوات".

وتشهد السعودية منذ تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017 حملة تغيير اجتماعي شملت السماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور سينما وإقامة الحفلات الموسيقية الغربية والعربية ومواسم الترفيه غير المسبوقة في المملكة المحافظة.

ويشكل تطوير قطاعي السياحة والترفيه أحد أسس مشروع "رؤية 2030" الرامي إلى تحضير أكبر اقتصاد عربي للتحرر من الاعتماد التام على الثروة النفطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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