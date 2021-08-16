سياسة
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تركيا تقر إرشادات جديدة حول التطعيم ضد كورونا.. تَعرَّفْ أبرزها
أوضحت وزارة الصحة التركية أنها اتخذت قرارات جديدة بشأن عمليات التطعيم ضد كورونا مثل عدد الجرعات والفئات العمرية التي يمكن تطعيمها.
تركيا تقر إرشادات جديدة حول التطعيم ضد كورونا.. تَعرَّفْ أبرزها
وزارة الصحة التركية قررت منح لقاح فيروس كورونا لليافعين بعمر 15 عاماً وما فوق / AA
16 أغسطس 2021

قررت وزارة الصحة التركية الاثنين منح لقاح فيروس كورونا لليافعين بعمر 15 عاماً وما فوق، وإمكانية تطعيم المصابين بكورونا بعد شهر من التعافي من المرض.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها اتخذت قرارات جديدة بشأن عمليات التطعيم ضد كورونا مثل عدد الجرعات والفئات العمرية التي يمكن تطعيمها.

وأضافت أنه تقرر منح لقاح فيروس كورونا لليافعين بعمر 15 عاماً وما فوق، والأطفال 12 عاماً وما فوق الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

كما تقرر منح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والفئات ذات الأولوية.

وذكرت الوزارة أنه نظراً إلى أن بعض الدول تتطلب جرعتين من لقاح "بيونتيك" الألماني عند السفر إلى الخارج، فقد مُنح حق الحصول على جرعة رابعة ( بيونتيك) للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح "سينوفاك" الصيني وجرعة واحدة من "بيونتيك".

كما قررت الوزارة تقليل فترة تطعيم الأشخاص المصابين بالمرض من 3 أشهر إلى شهر واحد بعد التعافي من المرض.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك-ڤي" الروسي و"سينوفاك" الصيني و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني-الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيجري تلقيحها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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