طورت شركة "كاتمرجيلر" التركية للصناعات الدفاعية المتخصصة في إنتاج مركبات برية عسكرية، مدرعة جديدة سيتم عرضها لأول مرة في المعرض الدولي الخامس عشر للصناعات الدفاعية (IDEF 2021).

ومن المقرر أن تستضيف إسطنبول المعرض المرتقب في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/آب الجاري، والذي ستعرض فيه المئات من المنتجات الجديدة المتطورة.

وقد أطلقت الشركة على مركبة التدخل في الأحياء السكنية من طراز 4x4 اسم الشهيد "أرن بلبل" الذي استشهد وهو في سن الخامسة عشرة على يد تنظيم PKK الإرهابي عام 2017 في منطقة ماتشكا بطرابزون شمالي تركيا.

وقد صممت المركبة "أرن" رباعية الدفع بحجم أصغر من المركبة القتالية المدرعة "خضر"، بهدف استخدامها بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب وخاصة العمليات داخل المدن وأحيائها وأزقتها الضيقة.

وتتميز المركبة بهيكل صغير وضيق قصير بما يتيح لها القدرة على المناورة والأداء الجيد في المناطق السكنية الضيقة، كما تتميز بارتفاعها عن الأرض بما يوفر لها إمكانية فائقة في التسلق والانحدار بميل، والقدرة على الاقتراب والابتعاد والاختراق والهروب.

وكذلك تتميز المدرعة بحماية باليستية عالية توفر لها الحماية من الألغام والمتفجرات اليدوية في أثناء تأدية مهامها. كما يوفر تصميمها الراحة وسهولة الاستخدام في الطرق الوعرة وداخل المدن.

وهي مزودة بنظام تسليح أوتوماتيكي يمكن التحكم فيه عن بعد لتتبع الأهداف، وقادرة على إطلاق النار وهي في وضع الحركة، وكذلك تصويب الأهداف المتحركة.

وحول إطلاق اسم الشهيد أرن على المركبة، قال فرقان كاتمرجي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لشركة كاتمرجيلر، إن أرن بلبل كان فتى صغيراً شجاعاً أثر في قلوب الجميع وأصبح رمزاً حقيقياً.

وأضاف كاتمرجي أن الشهيد أرن كشف عن الوجه الحقيقي للإرهاب وعن كفاح تركيا العادل ضد الإرهاب، وأصبح الشعب التركي مديناً بالوفاء له ولكل من استشهد في الحرب على الإرهاب.

وأوضح أن هذا هو السبب في إطلاق اسم أرن على المدرعة الجديدة، تخليداً لذكراه بمدرعة ستعمل على تقوية ودعم القوات الأمنية التركية في حربها الفعالة ضد الإرهاب.