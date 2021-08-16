قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن أفغانستان استطاعت "كسر قيود العبودية"، مشدداً على أن "العقول المستعبدة لا يمكنها تحقيق أشياء عظيمة"، في معرض حديثه على التطورات الأخيرة في البلد الجار.

وقال عمران خان في كلمة له خلال حفل تعريف بالمناهج الدراسية الجديدة بالعاصمة إسلام أباد، الاثنين، إن العقول المستعبدة لا يمكنها تحقيق أشياء عظيمة، مؤكداً أهمية التخلص من قيود العبودية.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قد دعا في لقائه وفداً من أفغانستان الأحد، إلى توافق سياسي شامل لحل المشكلة الأفغانية.

والأحد، كشفت قناة "كابل نيوز" المحلية، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل إلى سلطنة عمان كثاني محطاته بعد طاجيكستان، وذلك بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

من جهتها، أكّدت حركة طالبان أنها ستعلن قريباً "إمارة أفغانستان الإسلامية" من القصر الرئاسي في العاصمة كابل، حسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وبسطت طالبان سيطرتها على جميع المدن تقريباً في أفغانستان، خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاماً، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.